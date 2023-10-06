مركز شباب عدن فى الوادي الجديد ينظم معرضا لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية

تم إطلاق معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب عدن بقطاع باريس.

بدأت فعاليات المعرض مع مشاركة 10 عارضين في مركز شباب عدن بقطاع باريس.

أكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المعرض يهدف إلى دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم في المعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وعرضها للمستهلكين.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد أن المعرض يهدف إلى دعم الشباب العاملين في الحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية ودعم المنتج المحلي في قطاع الحرف اليدوية والتراثية وتطويرها ودعمها من خلال تنظيم معارض دورية في مراكز الشباب.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

مركز شباب عدن بباريس ينظم معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية

مركز شباب عدن بباريس ينظم معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية

مركز شباب عدن بباريس ينظم معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية