تنظيم دوري ثقافي بمركز شباب تنيدة ببلاط فى الوادي الجديد

تم تنظيم دوري ثقافي للشباب في مركز شباب تنيدة في قطاع بلاط، وبلغ عدد المشاركين 35 في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة وفقًا لخطة أنشطة المركز.

أشار بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إلى أهداف النشاط الثقافي، والتي تشمل غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الثقافي، ونشر الوعي الثقافي بين الطلاب، والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على تطوير مستوياتهم وتعزيز مهاراتهم، واستثمار وقت الفراغ في ممارسة بعض الأنشطة الإيجابية، وتلبية اهتمامات الطلاب، وتعزيز العلاقات الصداقة بين الشباب والطلائع من خلال إقامة مسابقات الدوري الثقافي وتعزيز فكر وثقافة الشباب والنشئ.

وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة من بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" ينظم دوري ثقافي للشباب بمركز شباب تنيدة ببلاط

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" ينظم دوري ثقافي للشباب بمركز شباب تنيدة ببلاط