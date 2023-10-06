الجيش السوداني ينفذ غارات على مواقع للدعم السريع شرقي الخرطوم

تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم.

وحسب قناة الغد، أن الجيش استهدف بالقصف مناطق محيطة بسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

من جانبها، ردت قوات الدعم السريع بقصف مماثل من قواعدها جنوبي الخرطوم استهدف القيادة العامة للجيش.

ووفقا لوكالة فرانس برس، سيطرت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، على محطة لضخ النفط في منطقة العيلفون شرق الخرطوم وتم إجلاء الفنيين والمهندسين والعاملين فيها، بحسب ما أفاد شهود عيان.

واذا توقفت محطة ضخ العيلفون عن العمل، يتوقف تصدير النفط إلى الخارج. بحسب فرانس برس.

في السياق ذاته، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن نيران مدفعية ثقيلة في مدينة سودانية منكوبة بالصراع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة 90 آخرين.

وفي منشور يوم الجمعة على موقع إكس، قالت منظمة الإغاثة إن الهجوم وقع في حي كرري بمدينة أم درمان يوم الخميس، لكنها لم تذكر أي الأطراف المتحاربة في البلاد هو المسؤول. وأضافت أن من بين القتلى أطفالا.

وأضافت المنظمة أن المصابين في هجوم الخميس تلقوا العلاج في مستشفى النو في أم درمان، وهو أحد المرافق الطبية العديدة التي تعمل فيها المجموعة الطبية.

ومنذ بدء المعارك في منتصف أبريل، قُتل نحو 7500 شخص بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب منظمة أكليد غير الحكومية والأمم المتحدة، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

كما اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار.

ومساء الخميس، أكدت الأمم المتحدة أن انعدام الأمن في الحرب الأهلية في السودان إلى جانب ضآلة التمويل الدولي يعرقلان الجهود لمساعدة ملايين الأشخاص هناك بحسب المصدر ذاته.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كلمنتين نكويتا سلامي :نحن بحاجة للوصول إلى 18 مليون شخص ولن نتخلى عن هذا الهدف لكن نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلينا وضمان سلامة عملياتنا.