بحضور 50 مشاركًا.. "شباب الوادي الجديد" ينظم فعالية بمركز شباب المنيرة

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني في مركز شباب المنيرة والقطارة بالخارجة، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، فعالية شارك فيها 50 مشاركًا.

وعبرت الدكتورة ابتسام علي أحمد إبراهيم عن أهمية رؤية مصر 2030 في مواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.

ومن بين الموضوعات المهمة، النمو الاقتصادي والعمل اللائق والتعليم الجيد والحد من عدم المساواة وقضايا السلام والأمن والعدل وقضايا المناخ. وتأتي هذه الأهداف في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأضافت ابتسام أهمية تمكين الشباب في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مثل البرامج التدريبية التي تستهدف إعداد وتأهيل الشباب المصري لمتطلبات سوق العمل واستخدام أحدث التقنيات والأدوات التكنولوجية، بما يتوافق مع دعم الدولة المصرية المستمر لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.

وتمت الفعالية برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبرعاية محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط، وبتوجيهات ومتابعة مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء شوقي.

إدارة البرلمان والتعليم المدني بـ"شباب الوادي الجديد" ينظم فعالية بمركز شباب المنيرة

إدارة البرلمان والتعليم المدني بـ"شباب الوادي الجديد" ينظم فعالية بمركز شباب المنيرة

إدارة البرلمان والتعليم المدني بـ"شباب الوادي الجديد" ينظم فعالية بمركز شباب المنيرة