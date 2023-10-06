أنغام حديث السوشيال ميديا بسبب سعر فستانها.. تجاوز الـ 200 ألف جنيه

كانت الفنانة أنغام حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد مشاركتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بمرور 50 عامًا على انتصار أكتوبر.

فستان أنغام حديث السوشيال ميديا بسبب سعره:

تصدرت أنغام مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بنصر أكتوبر، إذْ ارتدت فستانًا باللون الأبيض مزين بكريستالات فضية من تصميم Jenny Peckham يصل سعره إلى 8808 دولارات، أي ما يعادل 270 ألف جنيه مصري، كما قدمت أنغام أغنية تقول كلماتها: "التاريخ بيقول إن محدش لي حاجة ولا عاش ولا كان اللى هيكسر شوكة بلدى مصر حرة وقوية واللى يحاول يهدمها الشعب اللى عمره ما قصر في حقه بلده".

أنغام

أنغام

أنغام

تفاصيل الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالًا بنصر أكتوبر:

عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، فيلمًا تسجيليًّا من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.

شارك في الحفل كلًّا من: أنغام وأحمد سعد، خالد النبوي، آسر ياسين، طه دسوقي، مني زكي، إسعاد يونس، عمر الشريف، أكرم حسني، كريم عبدالعزيز، محمد فؤاد، محمود العسيلي، حماقي، ونجوي إبراهيم.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، النجوم المشاركين ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد التي مرّ عليها 50 عامًا.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

هجوم الجماهير على أنغام بسبب ابنها عبدالرحمن:

تعرضت المطربة أنغام لهجوم حاد من المشاهير والإعلاميين الكويتيين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب تقديمها لابنها الكويتي الجنسية بحفلها الأخير بدولة الكويت، إذْ ظهور نجلها عبدالرحمن من الموزع الكويتي فهد على المسرح.

ظهر ابن أنغام عبدالرحمن كويتي الجنسية في حفلها الأخير على المسرح وقدمته الفنانة أنغام إلى الجمهور، وقالت: "ابني فهد كويتي الجنسية، لازم ييجي يزور بلده، شفتوا القمر الكويتي دا؟ مبروك عليكم وعليا يتربى في عزكم".

ابن انغام

سرعان ما هاجمتها الإعلامية فجر السعيد الفيديو الذي ظهر فيها ابن أنغام على المسرح وانتقدت أنغام بشكل حاد، وقالت إنها لو كان بيدها لن تمنح ابن أنغام الجنسية الكويتية.

قالت فجر: "أنغام لو القانون بيدي لن أعطي ابنك الجنسية حتى وإن كان والده كويتي أولًا لأنه مولود في مصر ولم ير الكويت في حياته لهجته مصرية وولائه لمصر ولا يحمل ولاءً للكويت واتحداك إذا يعرف شيء عن تاريخ الكويت".