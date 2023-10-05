أنغام ومحمد فؤاد وحماقي.. التفاصيل الكاملة لأغاني حفل انتصارات أكتوبر

شهد الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، زخمًا فنيًّا وغنائيًّا ضخمًا، والذي حضره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة، داخل قاعة المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

القائمة الغنائية الكاملة لاحتفال اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر:

شارك في الاحتفالية مجموعة كبيرة من رموز الغناء المصري، وهم “أنغام، محمد فؤاد، محمد حماقي، أحمد سعد، محمود العسيلي”، بجانب الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة منى زكي.

محمد فؤاد “على وش الأرض”:

قدَّم الفنان محمد فؤاد أغنيته “على وش الأرض”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.

أنغام “التاريخ بيقول”:

تغنت الفنانة أنغام بـ"التاريخ بيقول"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان: وتوزيع:خالد عز.

محمد حماقي “فات الكتير”:

أما الفنان محمد حماقي قد شارك بأغنية “فات الكتير”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع:خالد عز.

أحمد سعد “عدينا”:

قدَّم أحمد سعد أغنية “عدينا”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد سعد، توزيع أحمد طارق يحيى.

محمود العسيلي "سمّوني مصري":

شارك العسيلي بأغنية “سموني مصري”، من كلمات منة عدلي القيعي وفلبينو، ألحان محمود العسيلي وأحمد طارق يحيى، توزيع أحمد طارق يحيى.

قدَّمت الندوة التثقيفية للقوات المسحلة عرضًا تسيجيليًّا من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة عن انتصارات أكتوبر، وشهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن حرب أكتوبر وماحدث فيها من بطولات خالدة فيها بشكلٍ تفصيلي.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مصافحة جميع النجوم الذين شاركوا في الجانب الفني للندوة التثقيفية، تحيةً منه على ماقدَّموه من لوح فنية وغنائية احتفالًا بانتصارات أكتوبر.