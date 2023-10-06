روسيا تُعلن تدمير مُسيّرة أوكرانية في سماء مُقاطعة كورسك

دمرت "أنظمة الدفاع الجوي الروسية"، مُسيّرة في مُحاولة من قبل النظام الأوكراني لتنفيذ هجوم إرهابي فوق مقاطعة كورسك، حسبما أفادت أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان: "يوم 6 أكتوبر، في حوالي الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة كورسك".

هذا أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، عن إسقاط 31 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلغورد وكورسك، والقضاء على قوة إنزال بحري أوكرانية شمال غربي البحر الأسود استهدفت القرم.

كما أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، بأن امرأة أصيبت بجروح جراء قصف أوكراني بالذخائر العنقودية استهدف مدينة ريلسك الحدودية صباح يوم الخميس.

وأكد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، للسكان عن وجود نظام دفاع جوي يعمل في المنطقة. محذرا أنه لا ينبغي لمس حطام المسيرات عند اكتشافها، ومن الأفضل الاتصال بالخدمات الخاصة.

روسيا تُطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لهذا السبب

طالبت "روسيا"، بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 13 أكتوبر لبحث الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، حسبما أفاد النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، "دميتري بوليانسكي"، مساء اليوم الجمعة.

وأشار بوليانسكي، عبر قناته على تلجرام، إلى أن مجلس الأمن الدولي في الأسبوع المقبل، سيتعين عليه مرة أخرى مناقشة في القضايا الأوكرانية.

وأضاف: "دعا الأوكرانيون والغربيون الداعمون لهم لعقد اجتماع لمناقشة الهجوم الصاروخي على قرية جروزا بمنطقة خاركوف في أوكرانيا، المقرر عقده في يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر".

وتابع بوليانسكي: "بما أننا عادة لا نسمح للغربيين بنشر رواياتهم بحرية من منصة مجلس الأمن، فقد طلبنا على الفور عقد اجتماع لمناقشة شحنات الأسلحة التي يرسلها الغرب لأوكرانيا، وسيعقد الاجتماع في يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر".