عقد جمعية عمومية في مركز شباب الكفاح التابع لإدارة شباب الفرافرة

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية في مركز شباب الكفاح التابع لإدارة شباب الفرافرة، لمناقشة جدول الأعمال. بدأ الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

تمت مراقبة انعقاد الجمعية العمومية في مركز شباب الكفاح من قبل مدير الإدارة الشبابية الفرعية وعضو قانوني وعضو في إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بالإضافة إلى عضو في الهيئات بالإدارة الفرعية.

يجدر بالذكر أن إجمالي عدد الأعضاء الذين لديهم حق حضور الجمعية العمومية العادية والذين دفعوا الاشتراكات هو 118 عضوًا، في حين حضر 110 أعضاء في مركز شباب الكفاح. تم تصديق الحساب الختامي للعام المالي 2023/2022 واعتماد موازنة خطة المركز العام المالي 2024/2023، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للوائح والقوانين المعتمدة في إجراءات الجمعية العمومية.

ويجدر بالذكر أن الجمعية العمومية المنعقدة في مركز شباب الكفاح تضم بندًا يتعلق بـ "عضو تحت السن"، ويعتبر مركز شباب الكفاح من بين مراكز شباب المبادرة الرئيسية "حياة كريمة".

تأتي انعقاد الجمعيات العمومية في مراكز شباب المحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

الجمعية العمومية تعقد في مركز شباب الكفاح بالفرافرة

الجمعية العمومية تعقد في مركز شباب الكفاح بالفرافرة