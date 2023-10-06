"أشكال العنف والتصدي له" ندوة لـ"الشباب والرياضة" بالوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، التي تتمثل في إدارة البرلمان والتعليم المدني، بمركز شباب القصر بالداخلة لقاء حواري حول أشكال العنف وكيفية التصدي له من خلال خطة النشاط العام، بمشاركة 30 مشاركًا.

وتحدث الدكتور حمودة عبد الواحد حمودة، الذي يعمل كأستاذ مساعد في قسم علم النفس التربوي بكلية التربية في جامعة الوادي الجديد، عن العنف وكيف يتسبب شخص ما في إيذاء وتضييق الخناق على شخص آخر، ويأخذ العنف العديد من الأشكال، بدءًا من عدم الاحترام إلى الاعتداء الجسدي أو النفسي أو الحرمان والإهمال والعنف الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن أن يحدث العنف في المنزل أو في دار الرعاية أو في المدرسة أو المستشفى أو أي مكان آخر.

والهدف من ذلك هو زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي وتنظيم محاضرات وندوات توعوية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

ندوة حول "أشكال العنف وكيفية التصدي له" تنظمها "الشباب والرياضة بالوادي الجديد"