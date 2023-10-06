يصيب سرطان الثدي حوالي واحدة من كل ثماني نساء، يقول عالم الأورام أندريه فوروبيوف لـ MedicForum: "مع الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر التي نعرفها اليوم، يمكننا تفسير حوالي نصف حالات السرطان".

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

طويل القامة

يزيد طول القامة من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، إن عدد عوامل النمو هو المسؤول عن ذلك. يقول طبيب الأورام: "مع طول 160 سم، يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 18 بالمائة كل عشرة سنتيمترات.

الجنس الأنثوي

يصاب الرجال بسرطان الثدي بشكل أقل بكثير - حوالي 700 حالة سنويًا.

وهناك سببان لذلك: أولاً، لدى النساء ثدي أكبر وبالتالي عدد أكبر من الخلايا التي يمكن أن تصاب بسرطان الثدي ومن ناحية أخرى، تلعب الهرمونات الأنثوية هرمون الاستروجين والبروجستيرون دورًا.

السن أكبر من 40 سنة

يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل مطرد بدءًا من سن الأربعين. ويبلغ متوسط عمر المرأة المصابة بسرطان الثدي 64 عامًا.

وخلايانا تنقسم باستمرار، ومع كل انقسام للخلايا هناك خطر حدوث خطأ ومع التقدم في السن، تصبح الآليات التي يمكنها تصحيح هذه الأخطاء أضعف.

الاستعداد الوراثي

حوالي ربع النساء المصابات بسرطان الثدي لديهن تاريخ عائلي للمرض وقد يكون هذا علامة على سبب وراثي ويمكن بعد ذلك للنساء المصابات الخضوع لاختبارات جينية خاصة والاستفادة من إجراءات الكشف المبكر المكثفة.

لا يمكن العثور على الجين المسبب للمرض إلا في خمسة إلى عشرة بالمائة كحد أقصى من جميع حالات سرطان الثدي.

استهلاك الحليب

وقد ثبت الآن أن استهلاك الكحول يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام ومع ذلك، فإن شرب الحليب على وجه الخصوص قد يزيد من هذا الخطر.

الحليب يحتوي على نسبة عالية من هرمون الاستروجين والبروجستيرون ويلعب كلا الهرمونين دورًا مهمًا في تطور سرطان الثدي هام.

الإشعاع

عامل الخطر الكبير هو الإشعاع، مثل الأشعة السينية ومع ذلك، يمكن للأشعة السينية أن تنقذ الأرواح في كل من التشخيص والعلاج في الغالبية العظمى من الحالات، تفوق فوائد الإجراء الفوائد.

الحيض المبكر وانقطاع الطمث المتأخر

إذا جاءت الدورة الشهرية الأولى للمرأة مبكرًا ودخلت مرحلة انقطاع الطمث لاحقًا، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

والسبب في ذلك هو الفترة الطويلة التي تنتج فيها النساء هرمون الاستروجين. لأن هرمون الاستروجين متورط في تطور سرطان الثدي.