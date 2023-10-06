مسابقة في المعلومات البرلمانية للطلائع بمركز شباب بغداد بالوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد مسابقة ثقافية معلوماتية برلمانية للطلائع في مركز شباب بغداد ضمن خطة نشاط المركز. تضمنت المسابقة مجموعة من الأسئلة حول المعلومات البرلمانية لتوعية الشباب بأعمال البرلمان. قام علي حسن عبدالله، مدير المركز، بإعداد وتقييم المسابقة.

أكد بهاء شوقى، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، على أهمية هذه الأنشطة والمسابقات والندوات التي تعمل على غرس القيم الأخلاقية.

أضاف مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد أن إقامة هذه المسابقات تعمل على إحياء الروحانيات وتعديل السلوك لدى الشباب والطلائع، وتعمل على نشر الوعي وحب الاطلاع والبحث عن المعلومات، ومحاربة الفكر المتطرف وغرس قيم الانتماء وحب الوطن.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقى، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

"شباب الوادي الجديد".. مسابقة ثقافية في المعلومات البرلمانية للطلائع بمركز شباب بغداد