جهود مكثفة لانتشال جثمان عامل غرق في الرياح التوفيقي ببنها

ساءت حالته بعد وفاة والدته

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من جهودها لانتشال جثمان عامل والذى غرق منذ 5 أيام، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ساءت حالته بعد وفاة والدته ..جهود مكثفه لانتشال جثمان عامل غرق في الرياح التوفيقي ببنها

كما كشفت تحريات المباحث الجنائية حول واقعة غرق عامل بدائرة مركز شرطة بنها بمياه الرياح التوفيقي، أن الضحية كان يمر بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته ومنع والده من زيارتها.

كما تبين من التحريات أن حالته النفسية ساءت بعد علمه بوفاتها وأنه لم يرها فقرر التخلص من حياته وإلقاء نفسه بمياه النيل منذ 5 أيام.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم، وذلك خلال قيامه بتنظيف ورد النيل بسيخ حديدي انزلقت قدمه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري وجارٍ البحث عن الجثمان لانتشاله وبالمعاينة والفحص تبين غرق أحمد محمد فهمي المنشاوي 34 سنة عامل، بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم، وذلك خلال قيامه بتنظيف ورد النيل بسيخ حديدي انزلقت قدمه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

ضبط تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة أجزاء من الحاجز الحديدي

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة أجزاء من الحاجز الحديدي الخاص بطريق ترعة الإسماعيلية أمام شركات البترول دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تبين سرقة أجزاء من الحاجز الحديدي، وبإرشاد المتهمين تم ضبط الأدوات المستخدمة والمسروقات بحوزة مالك مخزن خردة، وتم التحفظ على المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد رصد مقاطع فيديو مصور بسرقة أجزاء من الحاجز الحديدي بطريق ترعة الإسماعيلية أمام شركات البترول دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة أجزاء الحاجز الحديدي بالمنطقة.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط الأدوات المستخدمة في السرقة "صاروخ كهربائي"، كما تم ضبط المسروقات المستولى عليها بحوزة أحد مالك مخزن خردة بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.