خطفوا نور عينه.. أحد ضحايا مشاجرة الخانكة يروي المشهد الأخير قبل فقد بصره

دوي إطلاق النار، الساعة العاشرة مساءً، بث الرعب في أهالي قرية عرب العليقات مركز الخانكة محافظة القليوبية، فأكثر من 20 شخصا يتقلدون أسلحتهم النارية ويسيرون بخطى ثابتة تجاه أحد المنازل ودقائق وتحول المشهد إلى حرب عصابات، لتسفر المعركة عن إصابة 7 أشخاص بفقد بصرهم.

انتقل الوفد إلى مسرح الواقعة وشاهد الدمار في واجهة المنزل وكشافات الإضاءة المتضررة من طلقات الخرطوش، والتقى محرر الوفد بالمصابين، ويقول "علاء الفرماوي"، شاب فقد إحدى عينيه، وشقيق "السيد" المصاب الأول هجموا على أخي وخانوا العهد والصلح الذي كان بيننا.

علاء الفرماوي أحد ضحايا مشاجرة الأسلحة النارية بالقليوبية

وأوضح من فقد عينه، كانت هناك مشاجرة بيننا وبين عائلة أولاد موسى، منذ سنتين بسبب لهو الأطفال، وانتهت بالصلح على أن ندفع لهم 250 ألف جنيه، وارتضينا ودفعنا.

احد ضحايا مشاجرة القليوبية

وتابع ابن عائلة الفرماوي، بعد أن عض على شفتيه ألم وحسرة، عاملناهم بالحسنى طيلة السنتين، وكنا نزورهم في فرحهم وحزنهم، وكانوا يبادولنا الاحترام على غير ما يخفون، حتى ظفروا بأخي واعتدوا عليه ثم استمروا في جبروتهم حتى أفقدونا بصرنا بأسلحتهم.

أحد ضحايا مشاجرة الأسلحة النارية بالخانكة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية عرب العليقات دائرة المركز.

ضحايا مشاجرة الأسلحة النارية بالقليوبية

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في القبض على 13 شخصا من المتهمين، وتحريز السلاح بحوزتهم، وجرى اقتيادهم إلى قسم شرطة الخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.