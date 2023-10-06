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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"شباب الوادي الجديد" تختتم ورشة حرفية لصناعة مشغولات هاند ميد

الشباب والرياضة بالوادي
"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" اختتمت فعاليات ورشة حرفية

اختتمت مديرية الشباب والرياضة فعاليات ورشة حرفية لصناعة مشغولات هاند ميد من الصدف والخشب تحت شعار “حرفتك صنعتك” في مركز شباب القصر في قطاع الداخلة بمشاركة 15 ناديًا للفتيات والتطوع. استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام.

تناولت ورشة العمل تعريفًا من المدرب محمد أحمد سيد بفن الحفر على الخشب وتاريخه واستخداماته عبر العصور، حيث يُعتبر من الفنون المستوحاة من الفنون الإسلامية. وشدد على أهمية فن الحفر على الخشب ومكانته بين الأصالة والحداثة، مشيرًا إلى أن الندوة تمت بطريقة نظرية وعلمية بهدف تدريب المشاركين وتطوير قدراتهم.

وأوضح محمد أحمد أن لهذه المهنة قيمة تراثية مهمة، حيث تستخدم في أثاث الجودة العالية وقطع الديكور والسقوف ودور العبادة وديكور المنازل والخزائن والكراسي وحوامل المصاحف. وتشمل أنواعها الخشب المحفور المطعم بالصدف والخشب المطعم بالفضة والصدف، بالإضافة إلى الخشب المطعم بالعظم والصدف والخشب المطعم بالموزاييك.

أكد شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، على أهمية الاهتمام بالشباب كونهم القوة الفاعلة في بناء الوطن وضرورة توجيه أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيههم لخدمة المجتمع من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات في جميع الأعمار.

تمت الفعالية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" اختتمت فعاليات ورشة حرفية لصناعة مشغولات هاند ميد
"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" اختتمت فعاليات ورشة حرفية لصناعة مشغولات هاند ميد
"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" اختتمت فعاليات ورشة حرفية لصناعة مشغولات هاند ميد
الجريدة الورقية