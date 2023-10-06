تناول العلكة ودخول الحمام ليلا والكعب العالي.. أغرب القوانين حول العالم

تضع كافة الدول بعض القوانين لشعوبها التي تراها قيادة هذه الدول بأنها مناسبة للمواطنين من أجل استمرار الأمن والسلام في كافة أنحائها، ولكن هناك بعض القوانين الغريبة جدًا التي تفرضها بعض الدول على مواطنيها، فبعض الدول وضعت قانون منع أكل العلكة ودولة آخرى منعت دخول المراحيض ليلًا.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أغرب القوانين حول العالم وهي كتالي:

ممنوع دخول المرحاض ليلا

تمنع سويسرا دخول المراحيض "الحمامات" بعد العاشرة مساءًا وفسر القانون السويسري منع دخول المراحيض بأن صوت تشغيل سيفون المرحاض في المساء نوعا من التلوث السمعي.

ممنوع ارتداء الكعب العالي للسيدات

تمنع مدينة أثينا اليونانية السيدات في ارتداء الكعب العالي من خلال القانون اليوناني الذي يحظر ارتداء الكعب العالي عند التجول بين المعالم الأثرية في أثينا مثل الأكروبوليس أو البارثينون.

ممنوع تناول العلكة

ومن أغرب القوانين أيضًا قانون سنغافورة الذي يحظر تناول العلكة للحفاظ على أعلى معايير النظافة في البلاد، لذلك يُسمح للمصطافين بإحضار عبوتين كحد أقصى من العلكة إلى البلاد ولكن إذا نفدتا فسوف يعانون من أجل الحصول على العلكة داخل سنغافورة.

ممنوع الموت داخل البرلمان

يحظر القانون البريطاني الموت داخل البرلمان، ذلك لأن من يموت داخل قاعات البرلمان في بريطانيا يستحق إقامة جنازة رسمية، وهو أمر مكلف، ومع ذلك هناك حالات وفاة حدثت داخل البرلمان البريطاني من بينهم عضو مجموعة الكاثوليك الإنجليزية الإقليمية، ولكن بريطانيا لم تمنحهم جنازة رسمية.

ممنوع القيادة حافي القدمين أو بأي حذاء

يحظر القانون الإسباني القيادة بأحذية خفيفة لا تحتوي على شريط حول الجزء الخلفي من الكاحل، كما أنه من غير القانوني القيادة بقدمين حافيين، لذلك تم تخصيص أحذية للقيادة فقط في أسبانيا.

ممنوع نفاذ وقود سيارتك على الطريق

من أغرب القوانين قانون ألمانيا حول نفاذ الوقود من خزان السيارة حال القيادة عبر الطرق السريعة، وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم سجنك بسبب نفاذ الوقود، لكن من المحتمل أن يتم تغريمك للتوقف عبر الطريق.

ممنوع إطعام الطيور والحمام

وضعت إيطاليا قانونًا غريبًا يحظر إطعام الطيور والحمام في ميدان سان ماركو في مدينة فينيسيا الإيطالية، وذلك لمنع الطيور من إتلاف المباني التاريخية، وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة يتم تغريم المتهم.

ممنوع ارتداء الملابس المموهة

يحظر في بربادوس ارتداء الملابس ذات الألوان المموهة، ذلك لأن مثل هذه الألون يرتديها فقط ضباط مكافحة المخدرات والدفاع في البلاد، لذلك إذا شوهدت ترتديه، فيمكن اعتبارك منتحلا صفة ضابط شرطة.