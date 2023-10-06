فاركو يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري

تعادل فريقا فاركو ونظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

فاركو وسيراميكا كليوباترا



بدأت المباراة بإستحواذ لاعبو سيراميكا كليوبارترا على مجريات اللعب داخل المستطيل الاخضر، الذى أسفر عن التقدم بالهدف الاول عن طريق جون إيبوكا فى الدقيقة 10، ومع مواصلة الضغط تمكنوا من إضافة الهدف الثاني اللاعب أحمد قندوسي فى الدقيقة 19 لتصبح النتيجة هدفين دون رد لصالح سيراميكا.

وعلى الجانب الاخر، استشعر لاعبو فاركو بخطورة الأمر مما جعلهم يتداراكوا ناقوص الخطر لتشهد الدقيقة 41 الهدف الأول لفاركو عن طريق اللاعب وليد علي فرج، وأحرز التعادل اللاعب سيف الدين مالك فى الدقيقة 44، لتنتهى المباراة بنقطة لكل فريق.

وبتلك النتيجة يحتل فريق سيراميكا كليوباترا الرابع عشر برصيد نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري، ويقع فاركو في المركز السابع عشر بنقطة واحدة.