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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موقف خالد عبد الفتاح من المشاركة في المباريات المقبلة مع الأهلي

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن خالد عبد الفتاح لاعب ‏الفريق جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية وفقًا لرؤية للجهاز ‏الفني.‏

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وأوضح طبيب الأهلي أن خالد عبد الفتاح أجرى أشعة جديدة خلال الساعات الماضية، أكدت ‏تعافيه بشكل تام من إصابة الكتف التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ بداية ‏الموسم.‏

وأشار جاب الله إلى أن عبد الفتاح تواجد في التدريبات الجماعية في الفترة الماضية ولكن ‏بشكل تحفظي، وتم تأجيل قرار مشاركته في المباريات الرسمية للاطمئنان بشكل أكبر على ‏جاهزيته بشكل تام، وهو ما أكدته نتائج الأشعة الجديدة التي أجراها مؤخرًا.‏

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها ‏مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، ‏وبحضور خالد بيبو مدير الكرة، للاطلاع على المستجدات الطبية اللاعبين الذين تعرضوا ‏للإصابة خلال الفترة الماضية.‏

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