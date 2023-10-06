موقف خالد عبد الفتاح من المشاركة في المباريات المقبلة مع الأهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن خالد عبد الفتاح لاعب ‏الفريق جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية وفقًا لرؤية للجهاز ‏الفني.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن خالد عبد الفتاح أجرى أشعة جديدة خلال الساعات الماضية، أكدت ‏تعافيه بشكل تام من إصابة الكتف التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ بداية ‏الموسم.‏

وأشار جاب الله إلى أن عبد الفتاح تواجد في التدريبات الجماعية في الفترة الماضية ولكن ‏بشكل تحفظي، وتم تأجيل قرار مشاركته في المباريات الرسمية للاطمئنان بشكل أكبر على ‏جاهزيته بشكل تام، وهو ما أكدته نتائج الأشعة الجديدة التي أجراها مؤخرًا.‏

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها ‏مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، ‏وبحضور خالد بيبو مدير الكرة، للاطلاع على المستجدات الطبية اللاعبين الذين تعرضوا ‏للإصابة خلال الفترة الماضية.‏