الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

خضع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لجراحة بسيطة لإزالة خُراج في القدم، وهو ما تسبب في غيابه عن لقاء إنبي بنصف نهائي كأس مصر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن ربيعة يخضع لبرنامج علاج طبيعي منفرد خلال الأيام الجارية.

وأضاف طبيب الفريق أن ربيعة سوف يخضع أيضا لفحص طبي جديد غدًا السبت، للاطمئنان على مكان الجراحة وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.