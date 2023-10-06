عاجل
اقرأ غدا بالوفد.. الوفد يرد على تجاوزات البرلمان الأوروبي ومؤسسة موديز
الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعليق عبد الواحد السيد على مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

عبدالواحد السيد
عبدالواحد السيد

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على رفضه لفكرة تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مجموعة سهلة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

txt

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية

txt

نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بمشاركة الزمالك وفيوتشر

txt

قرعة الكونفدرالية..الزمالك في المجموعة الثانية

txt

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي..استبعاد أوباما وعودة علاء

تصريحات عبد الواحد السيد

وعلق مدير الكرة بنادي الزمالك قائلًا:" أرفض نغمة مجموعة سهلة أو صعبة، لأن جميع المنافسين فرق قوية طالما تأهلت لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية".

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي و سوار الغيني و أبو سليم الليبي.

وتابع مدير الكرة قائلا:" لدينا هدف واحد وهو التأهل للدور التالي والمنافسة على اللقب، ولابد من التركيز خلال منافسات كأس الكونفدرالية من أجل التتويج بالبطولة".

وأضاف قائلا:" الزمالك سيستعد بجدية لكافة المنافسين من أجل الفوز في المباريات التي سنخوضها للتأهل للدور التالي والمنافسة على اللقب".

الجريدة الورقية