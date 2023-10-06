الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبوسليم الليبي.

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نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك وفيوتشر

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قرعة الكونفدرالية..الزمالك في مجموعة الثانية

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أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي..استبعاد أوباما وعودة علاء


مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية:

الجولة الأولي : 26 نوفمبر. 

الجولة الثانية :  3 ديسمبر.

الجولة الثالثة : 10 ديسمبر.

الجولة الرابعة :  20 ديسمبر.

الجولة الخامسة : 25 فبراير 2024.

الجولة السادسة: 3 مارس 2024.
 

تصنيف فرق الكونفدرالية:

التصنيف الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: فيوتشر، الإفريقي التونسي، ساجرا الأنجولي، ديابل نوار الكونغولي.

التصنيف الثالث: أبوسليم الليبي، لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني.

التصنيف الرابع: الهلال الليبي، سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الملعب المالي، سيخوخون الجنوب إفريقي. 

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