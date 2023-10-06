قرعة الكونفدرالية..الزمالك في مجموعة الثانية

تجري قرعة الكونفدرالية الأفريقية، الأن بعد اكتمال عقد الأندية الـ 16 في مرحلة دور المجموعات بالمسابقة، بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وبدأت مراسم سحب قرعة الكونفدرالية منذ قليل بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وتبدأ قرعة دوري الأبطال في الرابعة عصرًا.

يشارك الزمالك ومودرن فيوتشر، في كأس الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم.



مجموعة الزمالك:



وأوقعت قرعة الكونفدرالية الزمالك في المجموعة الثانية، مع أبوسليم الليبي، وسوار الغيني، وساجرادا الأنجولي.

تصنيف فرق الكونفدرالية:

التصنيف الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: فيوتشر، الإفريقي التونسي، ساجرا الأنجولي، ديابل نوار الكونغولي

التصنيف الثالث: أبو سليم الليبي، لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني.

التصنيف الرابع: الهلال الليبي ، سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الملعب المالي ، سيخوخون الجنوب إفريقي.