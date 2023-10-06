نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك وفيوتشر

انتهت مراسم قرعة الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الجمعة، لدور المجموعات، وتم الإعلان عن نتيجة المجموعات لهذا الدور من البطولة حيث يشارك فرقتين من مصر وهم الزمالك وفيوتشر.

وجاءت نتيجة قرعة دور المجموعان من الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:-

المجموعة الأولى

اتحاد العاصمة الجزائري

فيوتشر

سوبر سبورت الجنوب افريقي

الهلال الليبي

المجموعة الثانية

الزمالك

ساجرادا الأنجولي

سوار الغيني

أبو سليم الليبي

المجموعة الثالثة

ريفرز يونايتد النيجيري

الافريقي التونسي

دريمز الغاني

أكاديميكا الأنجولي

المجموعة الرابعة

نهضة بركان المغربي

ديابل نوار الكونغولي

الملعب المالي

سيخوخون الجنوب أفريقي

مراسم قرعة الكونفدرالية الأفريقية

أجريت قرعة الكونفدرالية الأفريقية، بعد اكتمال عقد الأندية الـ 16 في مرحلة دور المجموعات بالمسابقة، بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وبدأت مراسم سحب قرعة الكونفدرالية منذ قليل بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وتبدأ قرعة دوري الأبطال في الرابعة عصرًا.

يشارك الزمالك ومودرن فيوتشر، في كأس الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم.

تصنيف فرق الكونفدرالية الأفريقية:

التصنيف الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: فيوتشر، الإفريقي التونسي، ساجرا الأنجولي، ديابل نوار الكونغولي

التصنيف الثالث: أبو سليم الليبي، لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني.

التصنيف الرابع: الهلال الليبي ، سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الملعب المالي ، سيخوخون الجنوب إفريقي.