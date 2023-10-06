الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي..استبعاد أوباما وعودة علاء

أوسوريو
أوسوريو

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

txt

أوسوريو يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة

txt

عفت نصار: أوسوريو مطالب بتصحيح قراراته الفنية

 

قائمة الزمالك أمام البنك الأهلي

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح  - حاتم سكر .

في خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

في خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

 

شهدت القائمة استبعاد يوسف أوباما ومحمد عبدالشافي، والبنيني سامسون أكينيولا وعبد الله جمعة، من مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري المصري، وعودة محمود علاء.

 

مواد متعلقة

محمد صلاح: سندعم الرياضيين في انتخابات الزمالك

زيزو: تعرضت للظلم في الزمالك.. وهذا سبب احتفال “البوكس”

تدريبات إضافية لخماسي الزمالك على هامش مران اليوم

أوسوريو يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة

فقرة تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة لثنائي الزمالك على هامش المران الصباحي

فقرة تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك في مران اليوم استعدادا للبنك الأهلي بالدوري

أحمد سليمان: شيكابالا لم يتسبب في استقالتي من مجلس الزمالك
الجريدة الورقية