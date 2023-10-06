"حرب الكرامة".. ندوة تثقيفية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية فى أبو بوتيج

نظمت المدرسة الصناعية العسكرية بالتعاون مع جمعية الشبان العالمية بابوتيج ندوة حول حروب الجيل الرابع والخامس وحرب الكرامة، تحت رعاية هاني عبد الحكيم محمد رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية بابوتيج بمحافظة أسيوط، وإيهاب سمعان رئيس مجلس أمناء المدرسة وصلاح عيسى مدير مدرسة بابوتيج الثانوية التجارية.

تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أحدث تطورات واستراتيجيات الحروب في العصر الحديث، وتحديداً الحروب التي تعتمد على التكنولوجيا والاستخبارات الاصطناعية. وتأتي أهمية هذه الندوة من ضرورة توعية الشباب وتمكينهم من فهم حقيقة الحروب الجيل الرابع والخامس وحرب الكرامة، وتعزيز الوعي العام بأثرها على الأمن والسلم العالمي.

تم استضافة عدد من الخبراء والمتحدثين في المجال، الذين قدموا عروضًا ومحاضرات شاملة حول هذه الحروب وتطوراتها. كما تمت مناقشة الجوانب الأخلاقية والقانونية المرتبطة بهذه الأنواع من الحروب، بهدف تعزيز القيم الإنسانية والامتثال للقوانين الدولية.

تشتمل محاور الندوة على استعراض تطور الحروب الرقمية والاستراتيجيات المستخدمة فيها، بالإضافة إلى تحليل حرب الكرامة وأثرها على المجتمعات والأفراد. كما تم تسليط الضوء على الشبكات الاجتماعية ودورها في نشر الدعاية الإرهابية والمعلومات الكاذبة، وكيفية مواجهتها بفاعلية.

من جانبهم، أشار هاني عبد الحكيم محمد وإيهاب سمعان وصلاح عيسى إلى أن هذه الندوة تمثل فرصة ذهبية للتعرف على أحدث التطورات في مجال الحروب والأمن العسكري، وتعزيز التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي في تنمية المعرفة وتأهيل الشباب لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وفي ختام الندوة، تم توزيع شهادات المشاركة على الحضور، وأعرب الجميع عن شكرهم وتقديرهم للمدرسة الصناعية العسكرية وجمعية الشبان العالمية بابوتيج على تنظيم هذا الحدث المهم. وأعربوا عن أملهم في تنظيم ندوات أخرى لتعزيز الوعي العام بأمن الدولة والتحديات العسكرية المعاصرة.

وسيطرت على الأجواء روح الفخر والانتماء وحب أرض الوطن، خاصة بعد عرض العديد من الأفلام الوثائقية عن حرب أكتوبر لغرس روح الانتماء والولاء في نفوس الطلاب رجالاً ونساءً، لتستمر الأجيال. قادرة على الحروب الحديثة ويمكن خلق النصر عليها.

الثانوية الصناعية العسكرية بابوتيج تنظم ندوة تثقيفية بعنوان “حرب الكرامة”