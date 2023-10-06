منطقة 390 فدان بلا خدمات

نستعيث نحن سكان منطقة 390 فدان التابعة للإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لتوفير أبسط حقوقنا فى ضبط التيار الكهربائي، لأنه غير مستقر ويؤدى لاحتراق أجهزتنا المنزلية، كما أننا فى حاجة ماسة ألى سيارة إسعاف بالمدرسة للطوارئ لأطفالنا، والبدء ببناء مستشفى وصيدلية، كما نناشد المسئولين عن جهاز المدينة عمل مطبات صناعية في الطرق الداخلية بين العمارات والمدارس والميادين ولوحات إرشادية لتهدئة السرعة داخل المنطقة السكنية، كما أننا نريد استقرار في مياه الشرب وعدم انقطاعها وتوفير صيانة مستمرة للصرف الصحي، كما أن المنطقة لا يوجد بها مدرسة ثانوية عامة أو تخصيص فصول بالمدرسة الموجودة حالياً، مدرسة حمزة بن عبدالمطلب، وتخلو أيضا من مخبز عيش ومنفذ لاستلام المواد التموينية، والبدء في تشغيل الغاز الطبيعي للعمارات والشقق لعدم تعرضنا للابتزاز من بائعى أنابيب الغاز..

توفيعات عديدة من أهالى المنطقة