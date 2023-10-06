مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة تنظم احتفالية فنية احتفالا بانتصارات أكتوبر

ضمن خطة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ،من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة احتفالية فنية بمركز شباب الفرافرة احتفالا بذكرى أكتوبر 1973

تضمنت الاحتفالية محاضرة ثقافية بعنوان "حرب أكتوبر المجيدة...مكاسب وإنجازات" حاضرها احمد السعيد ابراهيم مدير إدارة شباب الفرافرة أعقبها اسئلة تاريخية عن خرب أكتوبر نفذها محمود الشريف

بالإضافة إلى فقرة لاكتشاف المواهب الفنيه كما تم تنفيذ عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة

وعلى هامش الاحتفالية تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسمات بالفوم عن حرب أكتوبر نفذتها اسماء عبد الباسط

حضر الاحتفالية سلامة على محمد نائب أول رئيس مركز الفرافرة وعلى ابو بكر مساعد أول رئيس مركز الفرافرة ومحمد اصلان سكرتير مركز الفرافرة وماهر احمد عطالله مدير مكتبه الطفل والشباب بالفرافرة وقدم الحفل محمد جيلانى



مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة تنظم احتفالية فنية بمركز شباب الفرافرة احتفالا أكتوبر