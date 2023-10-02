صيد الدقي 2007 يهزم البراجيل بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم

فاز فريق مواليد 2007 لكرة القدم بنادي الصيد على نظيره نادي البراجيل بنتيجة 4 / صفر فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب منشية البكاري ضمن منافسات بطولة دوري منطقة الجيزة.

أهداف المباراة:

أحرز أهداف الصيد اللاعبين: كريم رامز هدفين، آدم أحمد هدف، يوسف علاء هدف.

ضمت قائمة اللاعبين: محمد حمدى، على محمود، زياد هيثم، مروان خالد، حامد حسين، يوسف علاء، عبدالله عنتر، مروان ياسين، أدهم أحمد، كريم رامز، حسن ياسر، محمد صفوت، يوسف محمد، محمد هانى، بدرالدين أحمد، محمد أحمد، يوسف محمد، عمر أحمد.

الجهاز الفنى والإداري: نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوى مدير اداري القطاع، مدحت معوض، المدير الفنى، أحمد حسن، مدرب حراس مرمى، سامى مدرب أحمال، الكابتن على زكريا إداري الفريق.

صيد 2008

وتمكن فريق 2008 لكرة القدم بصيد الدقي من الفوز على نظيره جينيس بنتيجة 8 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الصيد اللاعبين: مسلم هشام، يوسف أشرف، يحيى محمد، محمود خالد، آدم أحمد، آدم وائل هدف لكل منهما، ومحمد خالد هدفين.

وضمت قائمة الفريق اللاعبين: يوسف هشام، ياسين محمد، مسلم هشام، على محمد، ياسين محمد، على محمد، محمود محمد، آدم وائل، محمود خالد، يوسف أشرف، يحيى محمد، يوسف محمد، محمد مصطفى، ياسين عماد الدين، يوسف رامى، آدم أحمد، مالك هشام، عمر هيثم، آدم محمد، يوسف حاتم، سليم أحمد.