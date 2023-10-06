أنشطة ثقافية ببيت ثقافة بولاق بالخارجية احتفالًا بانتصارات أكتوبر

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بتنظيم محاضرة ثقافية في بيت ثقافة بولاق من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تم تنظيم المحاضرة تحت إشراف الكاتب محمد نبيل، الذي قاد إقليم وسط الصعيد الثقافي، وتم تنفيذها برئاسة ابتسام عبدالمريد.

قدَّمتْ المحاضرة الباحثة: أسماء حسين، وتناولت تفاصيل الحرب وأهميتها في تاريخ مصر المعاصر استعرضت أسماء حسين الأحداث الرئيسية التي وقعت أثناء الحرب والتكتيكات والاستراتيجيات التي اعتُمدت في المعارك تناولت أيضًا تأثير الحرب العسكري والنفيس الذي تركته في وعي الشعب المصري وفخره بالوطن.

كما تحدثت أسماء حسين عن تأثير الحرب على الدولة المصرية بشكل عام، من حيث الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية.

أشارت إلى أن انتصار مصر في هذه الحرب أثبت للعالم قدرة الشعب المصري على التصدي لأي تحدي يواجهه، وتعزز من مكانة مصر في المنطقة والعالم.

تفاعل الحضور بشكل كبير مع المحاضرة، إذْ أثارت ترجمة الأحداث التاريخية وسرد الذكريات الشخصية للمتحدثة أعماق الوطن في قلوبهم، تم طرح الكثير من الأسئلة والنقاشات حول تأثير الحرب وتداعياتها على الشعب المصري وسبل الحفاظ على ذكراها في الأجيال المقبلة.

بهذه المحاضرة الثقافية، أعطت هيئة القصور الثقافة فرصة للمجتمع المحلي في بولاق للاحتفال وتذكر أحداث حرب أكتوبر والتعرف على تاريخ بلادهم بشكل أعمق، تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي في المجتمع وتعميق الانتماء الوطني لدى المصريين.

محاضرة ثقافية ينظمها بيت ثقافة بولاق بالخارجة بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر