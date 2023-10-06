اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي"، روسيا بنشر معلومات كاذبة حول الفساد في أوكرانيا من أجل حرمان كييف من الدعم الغربي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وأفادت صحيفة "سترانا" نقلاً عن زيلينسكي قوله إن "هذه رواية روسية معروفة حول الفساد. إنهم يدركون أنهم لا يستطيعون تقسيم الوحدة الأوروبية الشاملة والدعم لأوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي أنه "لم تتم سرقة دولار واحد من شركائنا"، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن الناس والقضايا مختلفة.

كما اتهم الرئيس الأوكراني رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر، الذي قال إنه من المستحيل أن تنضم كييف الفاسدة إلى الاتحاد الأوروبي، بالدعاية الروسية.

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "إيلك كوتشيريف" الأوكرانية للمبادرات الديمقراطية في سبتمبر أن حوالي 80٪ من الأوكرانيين يحملون فلاديمير زيلينسكي مسؤولية الفساد في الإدارات الحكومية والعسكرية.

وكشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك في وقت سابق أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.

كما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الفساد في أوكرانيا يمكن أن يقوض ثقة القادة الغربين في نظام كييف ويؤدي إلى وقف المساعدات الغربية لأوكرانيا.

زيلينسكي يُطالب الاتحاد الأوروبي بالاستقلال في زمن العاصفة السياسية:

ربط الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، خفض الدعم الأمريكي من واشنطن لكييف بوجود "عاصفة سياسية" في الولايات المتحدة، مُطالبًا دول الاتحاد الأوروبي بالتصرف بشكل مُستقل في مثل هذه الظروف،حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء الخميس.

ووفقًا له، يجب أن تكون أوروبا قوية، "بغض النظر عما يحدث في أجزاء أخرى من العالم، وبغض النظر عن الأعاصير السياسية التي يواجهها الشركاء. في الوقت الراهن أوروبا تراقب الأحداث في الولايات المتحدة حيث تكتسب العاصفة السياسية زخما. تتمتع أوروبا بقدرتها المستقلة من القوة، ولها دورها العالمي الخاص، ويجب أن تكون قوية قدر الإمكان في جميع القضايا الرئيسية".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته في أن الساسة والمجتمع الأمريكيين سيصمدون في وجه هذه "العاصفة".