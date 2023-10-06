دورات تدريبية بصحة الدقهلية حول برنامج إدارة المضادات الحيوية

نظمت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، دورتين تدريبيتين عن برنامج إدارة المضادات الحيوية والإمداد الدوائى بإجمالي حضور 90 متدربًا، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب والبحوث وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.



قد قام بالتدريب نخبة من مسئولى الإدارة المركزية للشئون الصيدلة بوزارة الصحة.

تضمنت الدورة الأولى تدريب صيادلة المستشفيات والوحدات على برنامج إدارة المضادات الحيوية بإعطاء نبذة مختصرة عن المضادات الحيوية وكيفية تأثيرها على الميكروبات ومعرفة طرق المقاومة التي يقوم بها الميكروبات والاستخدام الأمثل لكل مضاد حيوي والآثار الجانبية له وكيفية عمل antimicrobial stewardship في المستشفيات وعمل الإحصائيات و Excel Sheet الخاص بالاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية، وتضمنت الدورة الثانية تدريب صيادلة المخازن والوحدات الصحية على منظومة الإمداد الدوائى و كيفية الاستعانة بالتطور الرقمى والميكنى وتطبيقه مع هيئة الشراء الموحد وتسهيل حصر وطلب وتحريك الأدوية وتطبيق سياسة التخزين الجيد والاستغلال الأمثل للمخزون الدوائى بالشكل الذى يحقق أعلى كفاءة لتحقيق سلامة المريض و توفير الأدوية بكافة السبل السريعة.

قد جاء ذلك تحت رعاية االدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب، و الدكتورة إيمان عبدالله الزاهى مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، و الدكتورة رشا نور الدين مديرة إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي.