ريال مدريد يواصل سلسلة تميزه في دوري الأبطال

استطاع فريق ريال مدريد تحقيق إنجازا مميزا بعد الإنتصار بصعوبة على نابولي بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.



سجل ريال مدريد في آخر 7 مباريات خارج أرضه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، 18 هدفا.



وتعتبر تلك أفضل سلسلة لريال مدريد منذ سجله السابق من 7 مباريات أيضًا في الفترة ما بين نوفمبر 2016 حتى نوفمبر 2017، ليتفوق عليها الملكي مجددا.



واستطاع الملكي الوصول إلى النقطة السادسة بالعلامة الكاملة من مباراتين في صدارة المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.



و عادل البرازيلي ينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد رقم مواطنه الأسطورة روبرتو كارلوس بعد مشاركته في مباراة نابولي الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



فينيسيوس وصل إلى الهدف رقم 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ليعادل رقم روبيرتو كارلوس.

