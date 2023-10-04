فينيسيوس يعادل إنجاز أسطورة ريال مدريد

عادل البرازيلي ينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد رقم مواطنه الأسطورة روبرتو كارلوس بعد مشاركته في مباراة نابولي الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وأحرز فينيسيوس هدفا في مباراة ريال مدريد ونابولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بينهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا.



وأنتصر ريال مدريد بصعوبة على نابولي بثلاث أهداف مقابل هدفين، بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما، قبل أن يسجل فيدي فالفيردي هدف الملكي الثالث والفوز بعد تسديدة صاورخية سكنت الشباك.



كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فينيسيوس وصل إلى الهدف رقم 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ليعادل رقم روبيرتو كارلوس.



وشارك روبيرتو كارلوس مع ريال مدريد في 107 لقاء في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 16 هدفا، وصنع 27 في الفترة ما بين 1997 حتى 2007.



سجل فينيسوس هذا العدد من الأهداف خلال 47 مباراة ويتقدم على مواطنه رودريجو جوس بهدف واحد.

