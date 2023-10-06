عبدالناصر زيدان: الأهلي في "حته تانية" ومنتظر عودة الزمالك

كشف عبدالناصر زيدان، مكاسب نادي الأهلي الموسم الماضي، ذلك بعد التألق اللافت الذي ظهر به تحت قيادة السويسري، مارسيل كولر.

وقال زيدان عبر برنامجه "ملعب الشمس" المذاع عبر "قناة الشمس"، إن الأهلي حقق مكاسب مالية ضخمة الموسم الماضي، بعد تتويجه ببطولة الدوري وكأس مصر والسوبر، بالإضافة لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف، أن هذا التألق بسبب استقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، متمنيا أن يعود الزمالك للمسار الصحيح بعد الانتخابات المقبلة.

وأعلن الإعلامي عبدالناصر زيدان، دعمه للقائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، لأنها هي المناسبة للقلعة البيضاء خلال الوقت الراهن.