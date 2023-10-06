صحة أسيوط تجري 53 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

استمرارًا للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير كل الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ورعاية وإشراف الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والآذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الجمعة استمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

حيث أجرت مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة عدد 53 عملية جراحية بالمجان للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي.

حيث أجرت مستشفى الرمد بأسيوط بقيادة دكتورة كريستين تادروس مدير مستشفى الرمد تم إجراء 8 عمليات مياه بيضاء.

كما أجرت مستشفى الإيمان العام بقيادة دكتور محمد جمال أحمد، مدير مستشفى الإيمان العام اليوم الجمعة 8 عمليات جراحية مجانية بأقسامها المختلفة.

فيما أجرت مستشفي ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان أحمد مدير مستشفى ديروط المركزي اليوم الجمعة عدد 10 عمليات جراحية مجانية متنوعة بأقسامها المختلفة.

من جانبها أجرت مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور إيهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 4 عمليات مجانية ولادة قيصرية.

فيما أجرت مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 2 عملية جراحية مجانية اليوم الجمعة، فيما أجرت مستشفى القوصية المركزى بقيادة دكتور وليد أحمد أنور رياض اليوم الجمعة عدد 11 عملية مجانية.

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور أيمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم إجراء عدد 5 عمليات مجانية في قسم الإصابات والطوارئ.. إصابات متعدد.

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 5 عمليات قيصرية.

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والأطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الأسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين، خصوصًا ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي وغير القادرين على تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيرًا بتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، خصوصًا غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم الكثير من مستشفيات أسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة ووجة وكيل وزارة الصحة بأسيوط الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات على الجهود المبذولة في خدمة المرضى.

صحة اسيوط تجري 53 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 53 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 53 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 53 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة