اتفاقية تعاون مشتركة رباعية بين جامعة Schwarzwald والجامعات الالمانية

وقعت جامعة جامعة البلاك فورست في ألمانيا Schwarzwald اتفاقية تعاون مشتركة رباعية بين الجامعات الألمانية.

وقع الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU جوليان أوزوالد عمدة فرويدنشتات ستيفان بوجنيدر رئيس جامعة شوارزوالد ( جامعة البلاك فورست في المانيا) Schwarzwald اتفاقية للتعاون الوثيق والمثمر مع الجامعات الثلاث GUC، GIU و GIU Berlin في مجالات الهندسة الميكانيكية، الميكاترونكس، الروبوتات، هندسة الإنتاج، الذكاء الاصطناعي والاستدامة بهدف تعزيز التميز في التدريس والبحث وتطوير حلول مبتكرة لتحديات العالم الحديث.

جاء ذلك فى إطار احتفال الجامعة الألمانية بالقاهرة بتخريج دفعات جديدة من كلياتها للعام الأكاديمى2023.

بنود اتفاقية التعاون مع الجامعات الألمانية

تنص بنود الاتفاقية التعاون مع الجامعات الألمانية على تعزيز التبادل الطلابي والتدريب الداخلي لمنح الطلاب الفرصة لإكتساب الخبرة الدولية والاستفادة من بيئات التدريس والبحث المختلفة، وتطوير وتنفيذ برامج تعليمية مشتركة تدمج ما بين أساليب تدريس مبتكرة والأساليب العملية لتزويد الطلاب بتعليم عالمي المستوى في مجالات الهندسة، الميكاترونكس والروبوتات وتكنولوجيا التصنيع والذكاء الاصطناعي.

كما تنص بنود اتفاقية التعاون مع الجامعات الألمانية على تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في المجالات السابق ذكرها، بجانب تبادل الخبرات والموارد لخلق أوجه التآزر والتكامل لتعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن بنود اتفاقية التعاون مع الجامعات الألمانية تسري على طلاب الجامعات الثلاث الألمانية بالقاهرة GUC - الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة GIU - الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin

شهد توقيع الاتفاقية يوليوس جورج لوي رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية - الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة - الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية ، وتم ذلك فى حضور وفد المانى رفيع المستوى على رأسه مايكل مولر، عضو البوندستاج الألماني، ويلي شتيشلى، عضو البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية لأوروبا والشؤون الدولية، وفرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا الإتحادية في مصر، والمهندس دانيال ساندر، المدير العام للمجلس الاقتصادي بولاية بادن فورتمبيرج ، الدكتور كاى زيكس، السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، الدكتور ميشائيل فيبر، رئيس جامعة أولم وعضو مجلس الامناء ، ومن الجانب المصرى السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية لشئون العلاقات العلمية والثقافية بوزارة الخارجية، الدكتورة دارين حسن أبو النجا المستشار بوزارة الخارجية، وعدد من رجال الصناعة و الأقتصاد من الحضور بالاحتفالية.