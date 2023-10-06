رئيس الجامعة الألمانية: الخريجون على مستوى عال من الخبرة العملية

أكد الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن خريجي الجامعة على مستوى عال من الخبرة العملية والمهارات الشخصية المتميزة.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بأول أيام حفلات تخريج دفعة جديدة من كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة السبع من الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، والماجستير المهني في إدارة الإعمال MBA بإجمالي 2408 من الخريجين.

وأوضح رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تضع جودة التعليم ميثاقًا لها منذ نشأتها، مشيرا إلى أنها قدمت للمجتمع المصري نظاماً تعليمياً مبتكراً.

ولفت رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أنه عندما يذكر اسم الجامعة الألمانية فإن هذا يعني جودة التعليم والبحث العلمي وكفاءة الخريجين.

رئيس الجامعة الألمانية: نشهد تقدمًا متسارعًا في التحديات التكنولوجية

ونوه رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة بأننا نشهد اليوم تقدماً متسارعاً في التحديات التكنولوجية التي أصبحت تشكل عالمنا الحديث، ونجد أنفسنا في عالم متصل ومتقدم تكنولوجيًا بشكل لم يكن متاحًا في الماضي.

وأضاف رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أننا واجهنا خلال العقود الأخيرة تقدمًا هائلاً في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، والتحليل الضخم للبيانات، وأن هذه التحولات الكبيرة تستدعي حسن التفاعل الإيجابي مع معطياتها وحسن توجيه الاستفادة منها، التأقلم مع سرعة التغيير والتحديث وأن نكون دائمًا على دراية بأحدث التقنيات والأدوات، وأيضاً أن نجعل من مهارات التعلم وإعادة التعلم والتعلم مدى الحياة منهجاً لمواجهة متطلبات المستقبل.



وأكد رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تأخذ بمنظومة من العناصر الحاكمة لتحقيق النجاح: ومنها: تنوع وحداثة البرامج الدراسية والمحتوى العلمي للمقررات، ووحدة التعلم والبحث العلمي مع التدريب العملي، وجودة أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم حجر الزاوية للحياة الجامعية مـن حيـث التـدريس والبحث العلمي، وأيضاً الحصول على شـهادات الاعتمـاد الـدولي لبرامجها.

وأشار رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن الجامعة اكتسبت بكل جدارة مكانة مرموقة على المستوى الأكاديمي كمركز رائد للتعليم العالي الألماني والبحث العلمي في مصر والمنطقة، ودعمت العلاقات العلمية والبحثية والتكنولوجية والاقتصادية بين مصر وألمانيا والمكانة التي وصلت اليها الجامعة في خلال عشرين سنة يصعب على جامعات عالمية أن تصل اليها في عشرات السنوات.

