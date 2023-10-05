الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعات جديدة على مدار ثلاثة أيام

يشهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة مساء اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 أول أيام حفلات تخريج دفعة جديدة من كليات الجامعة السبع من الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، والماجستير المهني في إدارة الإعمال MBA بإجمالي عدد 2408 خريجاً.

وتستمر احتفالات الجامعة الألمانية بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام حتى يوم السبت الموافق 7 من شهر أكتوبر الحالي 2023 ، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين المصرى والألمانى.

جدول احتفالات الجامعة الألمانية بالقاهرة

خُصص اليوم الأول لتخريج طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة في الجامعة الألمانية بالقاهرة البالغ عددهم 282 خريجاً – برنامج معلوماتية الإدارة عددهم 189 خريجاً - ومن كلية العلوم التطبيقية والفنون عدد 245 خريجاً.

وخصص اليوم الثاني الجمعة الموافق 6 أكتوبر من الاحتفالية لكلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية لتخريج عدد 356 خريجاً، من بينهم: 8 خريجين من برنامج التكنولوجيا الحيوية، و72 خريجاً من كلية الحقوق و الدراسات القانونية، و101 خريجاً من برنامج الهندسة المدنية، و146 خريجاً من برنامج الهندسة المعمارية والتطوير الحضري .

وبالنسبة لليوم الثالث السبت الموافق 7 أكتوبر خصصت الجامعة الألمانية بالقاهرة حفلات تخرج كلية هندسة وعلوم المواد البالغ عددهم 255 خريجاً، و407 خريجين من كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام، و98 خريجاً من كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وتبدأ مراسم الحفل في تمام الساعة الخامسة و النصف مساءاً بعزف السلامين الوطنيين المصري والألماني، ومن ثم يقوم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بإلقاء كلمة ترحيبية للحضور ، يعقبها كلمة للدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة ، جانب كلمات الشخصيات الرفيعة المستوى الحضور من الجانبين المصري و الألماني.