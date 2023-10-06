الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد رمضان يحيي حفل ذكرى أكتوبر في أسوان.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم، الجمعة، في أسوان، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

 

ومن المقرر أن يقام حفل محمد رمضان داخل ستاد أسوان الرياضي، كما يشارك فريق بلاك تيما محمد رمضان فى إحياء الحفل.

 

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

 يذكر أن  آخر أعمال الفنان محمد رمضان، مسلسل "جعفر العمدة" الذي خاض به الموسم الرمضاني الماضي 2023، وشارك في البطولة بجانبه، كلا من الفنانة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، عصام السقا، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

 وتدور أحداث مسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

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