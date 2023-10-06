أسيوط تتصدر المركز الثالث على مستوى الجمهورية ضمن "100 يوم صحة"

شهدت محافظة أسيوط تفاعلًا كبيرًا مع مبادرة 100 يوم صحة، حيث تصدرت المحافظة المركز الثالث على مستوى الجمهورية في عدد الكشوفات الطبية التي تم توقيعها على المواطنين. وقد بلغ عدد الكشوفات التي تم توقيعها على مستوى المحافظة 8 آلاف و803 كشف طبي خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

تهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، وتشجيعهم على إجراء فحوصات صحية دورية من أجل الكشف المبكر عن الأمراض. وتعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر بشكل عام.

وتمكنت محافظة أسيوط من تحقيق نجاح ملحوظ في هذه المبادرة، وشهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين الذين يعتبرون هذه المبادرة فرصة لإجراء فحوصات طبية شاملة والحصول على العلاج اللازم إذا لزم الأمر. ويؤكد الخبراء أهمية إجراء فحوصات طبية دورية للكشف المبكر عن الأمراض، وبذلك تساعد مبادرة 100 يوم صحة في تحصين المواطنين ضد الأمراض وتوفير العلاج اللازم لهم في حال اكتشاف أي مرض.