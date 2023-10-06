ورشة حكى تحت عن "تاريخ الوادي الجديد" بالخارجة

نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة حكى تحت عنوان "تاريخ الوادي الجديد"، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. تم تنظيم الورشة ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تنفذها بقيادة الكاتب محمد نبيل في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ابتسام عبد المريد في فرع ثقافة الوادي الجديد.

شارك في المناقشة الكاتب والشاعر قدري عبدالعزيز، وتمحورت المحاور الرئيسية للورشة حول تاريخ الوادي الجديد. تم استعراض الأحداث والمعالم التاريخية في المنطقة، وسبب تسمية الوادي بهذا الاسم. كما تمت مناقشة الثقافة والتراث الفريد للوادي الجديد ودوره في تعزيز الهوية المحلية.

تعتبر هذه الورشة فرصة للأطفال لاكتشاف وتعلم المزيد عن تاريخ منطقتهم وتراثها. كما تشجع الورشة المشاركين على التعبير الإبداعي من خلال الحكايات والقصص التي يسمعونها من المحاضرين وبعضهم البعض.

وجدير بالذكر أن هذه الأنشطة الثقافية والتربوية تعزز الانتماء والفخر بالمجتمع المحلي، وتساهم في تعزيز القيم والهوية الثقافية عند الأطفال. إنها تعتبر خطوة مهمة نحو بناء جيل مدرك وواعٍ لتاريخه وتراثه، مما يساهم في تعزيز الثقافة العامة وتنمية الهوية الثقافية للأفراد والمجتمعات.

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم ورشة حكى تحت عنوان "تاريخ الوادي الجديد"