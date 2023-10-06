اليابان تقدم مساعدات طارئة للنازحين من إقليم كاراباخ

قررت الحكومة اليابانية تقديم منحة مساعدات طارئة تقدر قيمتها بمليوني دولار للنازحين من إقليم "ناجورنو كاراباخ " في أرمينيا وأذربيجان.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية "كاميكاوا يوكو" - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - إن الحكومة ستقوم بإرسال المياه والبطاطين وغيرها من الأشياء الضرورية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

كما أعلنت يوكو أن اليابان ستقدم مساعدات طارئة بقيمة ثلاثة ملايين دولار إلى ليبيا كاستجابة لكارثة الفيضانات التي اجتاحت شرقي البلاد الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ومستعدة للنظر في تقديم المزيد من المساعدات إذا لزم الأمر.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد أعلنت أن أكثر من 100 ألف لاجئ من إقليم "ناجورنو-كاراباخ" قد وصلوا حتى الآن إلى أرمينيا، وذلك عقب العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أدان البرلمان الأوروبي بشدة الهجوم العسكري الأذري ضد ناجورنو كاراباخ، واعتبر أن الوضع في الإقليم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وانتهاكًا واضحًا للمحاولات السابقة لوقف إطلاق النار.

أوضح البرلمان الأوروبي، في قرار تم تبنيه اليوم الخميس، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، أن الوضع الحالي في ناجورنو كاراباخ يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.

كما قال أعضاء البرلمان الأوروبي، إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى عقوبات مستهدفة ضد مسئولي الحكومة الأذرية، الذين اعتبرهم البرلمان الأوروبي مسئولين عن انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ.

اعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي الوضع في ناجورنو كاراباخ يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وانتهاكًا واضحًا للمحاولات السابقة لوقف إطلاق النار.

أوضح البرلمان الأوروبي أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تعليق أي مفاوضات بشأن تجديد شراكته مع باكو.

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