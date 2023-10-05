أذربيجان تعتقل عددًا من قادة كاراباخ

قررت محكمة في أذربيجان وضع الرئيسين السابقين لجمهورية كاراباخ غير المعترف بها، باكو ساهاكيان وأركادي غوكاسيان، ورئيس برلمانها السابق ديفيد إيشخانيان، قيد الحبس الاحتياطي لمدة 4 أشهر.

أفادت بذلك وكالة APA الأذربيجانية للأنباء اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد النظر في تقرير قدمه محقق من جهاز أمن الدولة في أذربيجان.

وكانت وسائل إعلام أذربيجانية تحدثت الثلاثاء عن احتجاز غوكاسيان ساهاكيان إيشخانيان، إضافة إلى أرايك هاروتيونيان، الذي شغل منصب رئيس "جمهورية كاراباخ" حتى 1 سبتمبر الماضي.

وأكد مكتب المدعي العام وجهاز أمن الدولة في أذربيجان اليوم الخميس توقيف هاروتيونيان، في 3 أكتوبر، وتوجيه عدد من الاتهامات إليه، بينها تلك المتعلقة بـ"شن وخوض حرب عدوانية" و"الإرهاب".

احتجاز وزير الخارجية السابق والمساعد السابق لرئيس "كاراباخ" ديفيد بابايان

وأفادت السلطات الأذربيجانية الأسبوع الماضي باحتجاز وزير الخارجية السابق والمساعد السابق لرئيس "كاراباخ" ديفيد بابايان، والنائب السابق لقائد القوات الأرمنية في الإقليم ديفيد مانوكيان ورئيس الحكومة السابق روبن فاردانيان.

يأتي ذلك بعد فرض أذربيحان سيطرتها الكاملة على كاراباخ نتيجة عملية عسكرية خاطفة الشهر الماضي ونزوح أكثر من 100 ألف أرمني من سكان الإقليم إلى أراضي أرمينيا.



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: