فلسطين تدين بشدة الهجوم الإرهابي على الكلية العسكرية بحمص

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بحمص في سوريا، وتقدمت بتعازيها الحارة للجمهورية العربية السورية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - وقوف دولة فلسطين إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة الإرهاب، وثقتها بقدرتها على هزيمته، متمنية لها كل الأمن والاستقرار والازدهار.

وشُيعت صباح اليوم الجمعة، جثث ضحايا الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية السورية بمدينة حمص، والذي نفّذته طائرات مسيرة فور انتهاء حفل تخريج ضباط الكلية، فيما أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي ثلاثة أيام على القتلى المدنيين والعسكريين.

فأمام المستشفى العسكري في حمص، تجمع العشرات من أهالي الضحايا منذ الصباح الباكر، وسط أجواء من الحزن الشديد والوجوم.

وأجريت مراسم التشييع على دفعات لقرابة 30 قتيلا من عسكريين ومدنيين بحضور وزير الدفاع علي محمود، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

واستهدفت طائرات مسيرة باحة الكلية الحربية في حمص أثناء حفل تخريج ضباط وتواجد عدد كبير من أهاليهم.

وقالت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة إن عدد قتلى الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص بوسط البلاد أمس ارتفع إلى 89 بينهم 31 امرأة وخمسة أطفال. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن عدد المصابين جراء الهجوم وصل إلى 277 مصابا.

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الهجوم، الذي تم بطائرات مسيرة تحمل ذخائر متفجرة، أسفر عن مقتل 123 بينهم 30 مدنيا وإصابة 120 آخرين بعضهم في حالة خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر والفوضى أثناء الاستهداف، وضحايا يسقطون أرضا وجرحى يستغيثون.

وفي خطوة نادرة منذ اندلاع النزاع عام 2011، أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي ثلاثة أيام على القتلى المدنيين والعسكريين الذين لقوا حتفهم في الهجوم، مع تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد وكل السفارات والهيئات الدبلوماسية بالخارج طيلة هذه المدة.

ودعت وزارة الأوقاف كافة المساجد في البلاد إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين اتهم الجيش السوري الخميس "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" بالوقوف خلف الاستهداف "عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة"، وفقا لفرانس برس.

وأكد أنه "سيردّ بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".

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