ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي علي الكلية الحربية في سوريا إلى 89 قتيلًا

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن سوريا، أعلنت اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص إلى 89 قتيلًا منهم 31 من النساء و5 أطفال، وأشارت وزارة الصحة السورية على قناتها الرسمية على تيليجرام، إلى أن عدد الإصابات وصل 277 مصابًا.

وزير الصحة

وكان وزير الصحة حسن الغباش أوضح في وقت سابق، أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي استجابت منظومة الإسعاف لتؤدي واجبها، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري، مشيرًا إلى أن وضع الجرحى متفاوت الخطورة، كما أن الكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.

الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام

وفي وقت سابق، أعلنت سوريا الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين سقطوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم بالطائرات المسيرة الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أمس الخميس.