معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للكتاب بالقليوبية يشهد إقبالًا كبيرًا

شهد معرض الكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هامش القافلة اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023م إقبالًا كبيرًا من الأئمة والواعظات، حيث أشادوا بإصدارات الأوقاف الدعوية والثقافية المتنوعة، مؤكدين أن هذا المعرض فرصة ذهبية للتزود من هذه الإصدارات الفكرية والثقافية المتنوعة.



يأتي ذلك، اهتمامًا من وزارة الأوقاف المصرية بنشر الفكر الوسطي المستنير، وعلى هامش القافلة الدعوية الكبرى التي أطلقتها وزارة الأوقاف من المسجد الجديد بكفر تصفا مركز كفر شكر بالقليوبية.

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة

انطلقت اليوم الجمعة 6/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف القليوبية (كفر شكر)

2- مديرية أوقاف الدقهلية (جمصة)

3- مديرية أوقاف الشرقية (القنايات)

4- مديرية أوقاف السويس (فيصل)

5- مديرية أوقاف دمياط (كفر سعد)

6- مديرية أوقاف الفيوم (أبشواي)

7- مديرية أوقاف المنيا (بردنوها – مطاي)

8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (سانت كاترين)

9- مديرية أوقاف شمال سيناء(الماسورة)



وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى يتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 22 ) مسجدًا اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023م، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 227 ) مسجدًا منها ( 163 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 64 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف شمال سيناء

1. السبيل - العريش



مديرية أوقاف الغربية

2. الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول



مديرية أوقاف الجيزة

3. عائشة – أكتوبر ابني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23



مديرية أوقاف الإسكندرية

4. الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان



مديرية أوقاف بني سويف

5. عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى

6. السلام - بني حلة - سمسطا



مديرية أوقاف البحيرة

7. الرحمة - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير

8. الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير



مديرية أوقاف المنيا

9. الرحيم - منشية الدهب البحرية - نجع الأطرش

10. محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط

11. الشيخ منصور – دلجا – دير مواس



مديرية أوقاف سوهاج

12. العمارنة – قرية نزة البحرية – مركز جهينة

13. التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام



مديرية أوقاف الدقهلية

14. أبو النيل – أوليلة - ميت غمر



مديرية أوقاف أسوان

15. المهندس زياد بن إبراهيم بن صالح – قرية المنصورية - بنبان

16. السنقاري – قرية السنقاري - مركز نصر النوبة



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف المنيا

1. الشعراوي – قرية السلام – بني مزار



مديرية أوقاف البحيرة

2. عنبر – بندر حوش عيسى



مديرية أوقاف الغربية

3. عباد الرحمن – كفر الجبالية – طنطا أول

4. النصر – منشأة جنزور – طنطا أول

5. النور – الدراوشة – كفر خضر – طنطا أول

6. سيدي سعيد البسطويسي - المحلة أول

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