ناجلسمان بديلًا لـ هانز فليك في منتخب المانيا

اتفق الاتحاد الألماني لكرة القدم مع المدرب وليان ناجلسمان المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونيخ الأول، ليكون خلفًا لمواطنه هانزي فليك الذي رحل عن تدريب العملاق البافاري بسبب سوء النتائج، وخسارة ثلاثة مواجهات على التوالي.

ناجلسمان في مهمة صعبة خلفًا لهانز فليك

أكد الاتحاد الألماني أن تفاصيل العقد بين الطرفين لم تتم بشكل نهائي حتى الآن، ومن المتوقع أن يتولى المدرب المهمة الفنية لمدة موسم حتى نهاية كأس أوروبا 2024 المقبلة، على أن يتقار راتب شهري يقارب الـ 400 ألف يورو.

سيكون ناجلسمان في موقف صعب للغاية ومن خلاله ستكون واحده من أبرز محطاته الكروية بسبب تدريبه للمنتخب الوطني لبلاده، بالإضافة للحالة الفنية التي يعاني منها المانشافت في الأشهر الأخيره.

سيكون ناجلسمان في موقف صعب يسعى من خلالها النهوض بمنتخب يعاني من عدة أزمات، بالإضافة لموقف أخر تحت ضغط بسبب قرار الاتحاد الألماني بإقالة فليك ليكون أول مدرب يتم إقالته في تاريخ المنتخب.

تولى رودي فولر المهمة الفنية بشكل مؤقت ونجدح في الفوز على فرنسا 2-1، بعدما خسر في أخر ثلاثة مواجهات على التوالي، ومن المقرر أن يكون ناجلسمان هو مدرب منتخب المانيا في الفترة المقبلة وحتى نهائيات كأس أوروبا الصيف في 14 يونيو على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، والتي تستمر لمدة شهر.