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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري ..والقناة الناقلة

فاركو وسيراميكا كليوباترا
فاركو وسيراميكا كليوباترا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو نظيره فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة على إستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويذلل الفريق الكروي بنادي فاركو جدول ترتيب الدوري المصري في المركز الثامن عشر بدون رصيد من النقاط، بعدما خسر في أول جولتين أمام فيوتشر والمصري، فيما يتواجد فريق سيراميكا بالمركز السادس عشر بدون نقاط أيضًا.

موعد مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي ،والتي تذاع عبر شبكة قنوات ON Time Sports، الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

حكم  مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا 

ويدير مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا وائل فرحان حكم ساحة، ويعاونه كل من مصطفى حسن مساعد أول، محمد مجدي سليمان مساعد ثاني وجلال أحمد حكم رابع.

فيما يدير تقنية الفار في المباراو، محمود الدسوقي هاشم حكم فيديو وعمرو عابدين فهيم حكم فيديو مساعد.

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