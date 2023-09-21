الرمادي يُعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الأسبوع الأول من بطولة الدوري العام .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر .
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - كناريا - القندوسي - صديق اجولا - رشيد أحمد