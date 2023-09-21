الاتحاد السكندري يحذر لاعبيه من الثقة الزائدة بعد الفوز على سيراميكا

تلقى الكابتن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى اتصالا هاتفيا من محمد مصيلحى رئيس نادى زعيم الثغر، عقب الفوز الذى حققه على أرضه بستاد الاسكندرية امام فريق سيراميكا بهدف نظيف فى أولى مبارايات الدورى الممتاز أحرزه نجم الفريق الانجولي مابولولو.

وأعرب رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن تقديره للمجهود والذى وضح بشكل مختلف فى الملعب خاصة فى خط الدفاع خلال المباراة الافتتاحية مطالبا العشرى بالحفاظ على الاداء وتلاشى بعض الأخطاء خلال المبارايات القادمة.

كما أوصى مصيلحى العشرى بألا يقع اللاعبين فى أخطاء كل موسم محذرا من الإصابة بالثقة الزائدة حتى لا تتأثر نتائج المباريات القادمة.

وفى سياق متصل سجل العشرى بداية خارطة طريق خطته مع الاتحاد فى الموسم الجديد وهو ما دفعه الى سجدة الشكر التى سجدها مع إنطلاق صافرة الحكم بنهاية المباراة وتسجيل أول ثلاث نقاط فى حصالة الدورى.