كان شغال..وفاة شخص إثر سقوطه داخل مكينة دراس القمع بالفيوم

لقي شخص مصرعه جراء سقوط شاب داخل ماكينة دراس قمح أثناء عمله بالحقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقي مدير أمن الفيوم، بلاغ يفيد بوفاة شخص أثناءعمله بالحقل على ماكينة دراس القمح، ويدعى أحمد. ع"، مقيم قرية البسيونية التابعة لمركز شرطة الفيوم.

تم نقل المصاب والمتوفى إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل، نجحت أجهزة الأمن من ضبط عاطل بالغربية لاعتدائه على سيدة بسلاح أبيض فأنهي حياتها لخلافات حول الجيرة.

وقد تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة ووجود متوفاة بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين عاطل وربة منزل "مُصابة بجروح متفرقة بالجسم" وتم نقلها للمستشفى وتوفيت، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث قام خلالها الأول بالتعدى على المجنى عليها بقطعة سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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